Usta oyuncu Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada doktorların son durumla ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Sağlık durumunun önceki günlere kıyasla daha iyi olduğunu aktaran Levent İnanır, akciğerindeki enfeksiyonun kontrol altına alınmaya başlandığını ifade etti.

"GERİLEME VAR"

Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin hayat arkadaşı Jülide Kural da, "Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi, gerileme var" ifadelerini kullanmıştı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Kadir İnanır, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Usta oyuncunun zatürre tedavisi sırasında akciğerinde enfeksiyon geliştiği belirtilmiş, doktorlar tarafından tedbir amaçlı entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde takip altına alınmıştı.