Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, geçen hafta Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncunun, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alındığı haberleri sevenlerini üzdü. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konulmuştu. Sağlık durumu ciddileşen İnanır'ın entübe edildiği öğrenildi.

''YETERİNCE OKSİJEN ALAMIYOR''

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili konuştu. Levent İnanır şu ifadeleri kullandı: Yeterince oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca kan değerleri düşüyor. İyi olacak diye ümit ediyoruz, onu sevenlerine bağışlayacaktır. En son görüştüğümüzde rahatsız olan annemi sordu. 'Ablanı bırak, sen iyi ol' dedim. İyiydi. Hatta espri yaptı, 'Beni çıkarın, Levent'i yatırın' dedi.