FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Sincan Cezaevi’nden İstanbul’a sevki, doktor raporu doğrultusunda durdurulan Altaylı’nın kızı Dilara Yılmaz’dan sevk kararına tepki geldi.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Haftalardır, babam Enver Altaylı, mantıksal ve hukuki temeli bulunmayan güdümlü bir senaryonun merkezine yerleştirilerek Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilişkilendirilmeye çalışılıyor.

Enver Altaylı 82 yaşında. Dokuz yıldır haksızca cezaevinde tutuluyor ve ciddi sağlık sorunları var. Dün, Cuma günü, ifade vermesi için Sincan’dan İstanbul’a, elleri kelepçeli şekilde, mahpusların “tabut” diye adlandırdığı nakil araçlarıyla götürülmek istenmiş.

Ne yaşı ne de sağlığı böyle bir yolculuğa elverişli. Üstelik cezaevinde bulunan bir kişinin ifadesinin SEGBİS aracılığıyla bulunduğu yerden alınması hem mümkün hem de son derece yaygın. Babam zaten Sincan Cezaevinde. Bir yere gittiği yok.

Sağlığının bu sevke elvermediği de o kadar açık ki, doktor da sevke uygun olmadığına dair rapor vermiş. Bu nedenle şimdilik İstanbul’a götürülemedi.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün araştırılması için 82 yaşındaki hasta bir insanın sağlığını tehlikeye atmak, ona fiilen eziyete dönüşebilecek bir sevk işlemi uygulamak mı gerekiyor?

Babam devletin gözetimi ve koruması altında. Önlenebilir ve zorunlu olmayan bir sevk nedeniyle sağlığına bir zarar gelirse bunun sorumluluğundan kimse kaçamaz.

23 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 2021 yılında siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ üyeliği suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.