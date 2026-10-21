Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Rutkay Aziz'in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti.
Enver Ural Rutkay'ın vefat haberini, oyuncu yeğeni Doğa Rutkay Kamal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım duyurdu.
CENAZE TÖRENİ ANKARA'DA DÜZENLENDİ
Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından ailesinin yayımladığı vefat ilanını paylaşarak amcasının cenaze törenine ilişkin bilgileri paylaştı.
Dr. Enver Ural Rutkay'ın cenazesi, 21 Ekim Çarşamba günü öğle namazının ardından Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan İsmet Oğultürk Camii'nden kaldırıldı.
Enver Ural Rutkay, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.