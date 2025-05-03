Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Ofisi AŞ'nin Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren terminalinin depolama ve iletim hizmet tarifelerinde değişikliğe gitti.

Konuyla ilgili Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Petrol Ofisi AŞ'nin Antalya Terminali'nde güncellenen tarife kapsamında günlük depolama hizmet bedelleri metreküp başına, benzin için 2,81 lira, motorin için 3,08 lira ve havacılık yakıtı türleri için 2,90 lira olarak belirlendi.

Deniz, kara ve boru hattı yoluyla teslim alma ve teslim etme hizmet bedelleri ise metreküp başına benzin için 84,16 lira, motorin için 93,57 lira ve havacılık yakıtları için 88,59 lira seviyesinde tespit edildi.

Tarifelerde herhangi bir indirim uygulanmayacak. Ayrıca, kapasite kiralama taleplerinin ürün bazında en az 180 gün süreli olması şartı getirildi.

Öte yandan, söz konusu terminalin iletim hizmetlerinde de güncellemeye gidildi. Bu doğrultuda, Şamandıra-Petrol Ofisi Tesisi ile Petrol Ofisi Tesisi-diğer tesisler iletim fiyatı, benzin, motorin ve havacılık yakıtı türleri için 22 lira olarak belirlendi.

Şamandıra ile diğer tesisler arasındaki iletim fiyatı da metreküp başına benzin, motorin ve havacılık türleri için 25 lira, ANT Boru Hattı bağlantısı üzerinden sağlanan iletim hizmeti ise sadece havacılık yakıtları için 28,5 lira olarak belirlendi.

En az 1 yıllık depolama sözleşmesi bulunan kullanıcılar için Şamandıra-Petrol Ofisi Tesisi ve diğer tesisler arasındaki iletim bedeli uygulanmayacak. Ayrıca, en az 1 yıllık iletim sözleşmesi yapılması durumunda, Şamandıra ile diğer tesisler arasındaki iletim hizmetinde 130 bin metreküp ve üzeri için yüzde 20, 250 bin metreküp ve üzeri için ise yüzde 45 indirim sağlanacak.