İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin bağlamından koparılarak servis edildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu videonun “işkence gören Türk çocuğun konuştuğu” iddiasıyla dolaşıma sokulduğu ancak bunun gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

5 YIL ÖNCE BREZİLYA'DA ÇIKTI

Merkezin açıklamasında, görüntülerin Ocak 2021’de Brezilya basınına yansıyan eski bir şiddet olayına ait olduğu, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde yaşandığı ve çocuğun Portekizce konuştuğunun tespit edildiği ifade edildi.

DMM: ÇOCUK TÜRK DEĞİL

Görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla bağlantısının bulunmadığı vurgulanırken, eski ve yanıltıcı içeriklerin yeniden paylaşılmasının kasıtlı bir dezenformasyon girişimi olduğu belirtilerek kamuoyuna bu tür iddialara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.