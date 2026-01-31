7 Kasım 2014 tarihli yazışmalarda, Thomas Jr.’ın Epstein’ı bir "köprü" olarak kullanarak büyük vakıflardan bağış toplama çabası içinde olduğu görülüyor.

Thomas Jr., Epstein’a gönderdiği detaylı mailde, Robert Kolej’in 150 yıllık geçmişine vurgu yaparak dönemin siyasi atmosferine dair şu iddialı değerlendirmelerde bulunuyor:

"Muhafazakar İslamın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye'sinde, Robert Koleji'nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir. Türkiye, DEAŞ (IŞİD) olgusu sonrası çok muhafazakar bir yere gidiyor. Biz de misyonunun çok önemli olmadığını düşünen bir hükümet altında, okulumuzun önemini anlatma çabalarımızı artırıyoruz."

ROBERT KOLEJ'E FİNANSMAN ARAYIŞI

Yazışmaların odağında, Robert Kolej için devasa bir finansman arayışı yer alıyor. Landon Thomas Jr., Epstein’ın küresel milyarder ağındaki gücünü kullanarak şu hamleleri yapıyor:

Konuyu Bill & Melinda Gates Vakfı'na sunup sunmamak konusunda Epstein'ın fikrini alıyor. Robert Kolej müdürünün o tarihlerde New York’ta olacağını belirterek, Epstein ile yüz yüze bir görüşme ayarlayabileceğini söylüyor.

Yazışmasını, "Utanmasızca yaptığım bu bağış toplama tanıtımını burada bitiriyorum" diyerek samimi ama finansal amaçlı bir üslupla noktalıyor.

Jeffrey Epstein’ın bu uzun ve analiz dolu e-postaya cevabı ise manidar: "Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat." Bu yanıt, Epstein’ın konuyu bizzat dinlemeye ve muhtemelen ağındaki diğer milyarderlere aktarmaya açık olduğunu gösteriyor.

2019 yılında hücresinde ölü bulunan (resmi raporlara göre intihar eden) Epstein’ın dava dosyalarında; Donald Trump, Bill Clinton, Prens Andrew ve Kevin Spacey gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor. FBI, her ne kadar resmi bir "müşteri listesi" kanıtına ulaşılamadığını açıklasa da, sızan bu tür e-postalar Epstein’ın sadece bir suç şebekesi değil, aynı zamanda küresel siyaseti ve finansı etkileyen devasa bir "network" yöneticisi olduğunu kanıtlıyor.

ROBERT KOLEJ'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Belgelerin 31 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye gündemine oturmasıyla birlikte, Robert Kolej yönetiminin 12 yıl önceki bu şahsi/kurumsal finansman arayışına dair bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Özellikle okulun misyonu üzerinden yapılan "siyasi analizler", sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.