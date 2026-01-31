ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yayınladığı son belgelerde, eski York Dükü Prens Andrew’un (Andrew Mountbatten-Windsor) yer aldığı bir dizi fotoğraf kamuoyuna sızdı.

Belgelerde yer alan görüntülerde, 65 yaşındaki Andrew Mountbatten-Windsor’ın beyaz çizgili bir halı üzerinde sırtüstü uzanan, yüzü sansürlenmiş bir kadının üzerine eğilmiş halde olduğu görülüyor. Diğer karelerde ise beyaz polo tişört ve kot pantolonlu haliyle, yerde yatan kadının karnına dokunduğu anlar kaydedilirken, kadının bu esnada uyanık olduğu ve bir fotoğrafta kolunu havaya kaldırdığı dikkat çekiyor.

Fotoğrafların çekildiği mekanda, kadrajın dışında kalan bir adamın leopar desenli bir sandalyeye uzandığı ve ayaklarını masaya koyduğu görülürken, görüntülerin ne zaman kaydedildiği henüz netlik kazanmadı.

KRALİYET UNVANLARINI BIRAKMIŞTI

Adalet Bakanlığı’nın ölen pedofil finansör Epstein ile ilgili milyonlarca dosyayı yayınlamaya devam ettiği süreçte ortaya çıkan bu fotoğraflar, Prens Andrew’un geçtiğimiz yıl kraliyet unvanlarından ve onurlarından mahrum bırakılmasına neden olan iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Epstein’ın kurbanlarından biri olan ve Nisan ayında intihar ederek hayatını kaybeden Virginia Giuffre, ölümünden sonra yayımlanan "Kimsenin Kızı Değil" adlı anı kitabında, finansörün kendisini 17 yaşındayken de dahil olmak üzere üç ayrı olayda Mountbatten-Windsor ile cinsel ilişkiye zorladığını öne sürmüştü.

3,5 MİLYON DOSYA KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin son belgelerde dikkat çekici iddialar ve görüntüler yer aldı. Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, bakanlığın Epstein’e ait toplam 3,5 milyon dosyayı kamuoyuyla paylaşacağını açıklarken, son sızıntılarda Ghislaine Maxwell’in yeni sabıka fotoğrafı da ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerine yansıyan detaylara göre Maxwell, Jeffrey Epstein’ın 25 suç ortağının cinsel istismar iddialarının ardından "gizli anlaşmalar" yaptığını öne sürdü. Dosyalarda yer alan bir diğer önemli ifadede ise, kimliği bilinmeyen bir kurbanın Adalet Bakanlığı’na verdiği beyanda, bir suç ortağının Maxwell’den "100 kat daha kötü" olduğunu söylediği belirtildi.

Söz konusu dosyalarda ayrıca, Jeffrey Epstein’ın Bill Gates hakkında ortaya attığı iddialar da yer buldu. Belgelerde, Epstein’ın Gates’in Rus kadınlarla girdiği cinsel ilişkiler sonucu cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığını iddia ettiği görüldü.