İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, uluslararası çocuk fuhuş ağının elebaşı Jeffrey Epstein'le dost olan bir siyasetçiyi kabinesine aldığı için istifa çağrılarına direniyor.

Çağrılar, Epstein'in eski dostu olduğu ortaya çıkan Peter Mandelson’ın güvenlik incelemesinden geçemediğinin ortaya çıkması ardından arttı.

Starmer, Mandelson'un incelemeden geçemediğinin kendisinden saklandığını iddia etti. İngiliz Başbakanı, bu bilginin kendisinden saklanmasını "affedilemez" olarak niteledi.

Skandalın merkezindeki Starmer, Pazartesi günü parlamentoda milletvekillerine konuyla ilgili zorlu bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Kendisinin bir örtbas girişiminin kurbanı olduğunu savunan Başbakan, görevinden istifa etmeyi ise reddetti.

TEK İSTİFA ETMEYEN, STARMER'IN KENDİSİ

Starmer, yaşanan sürece dair öfkesini "Peter Mandelson’ın atandığı sırada güvenlik incelemesinden geçemediğinin bana söylenmemiş olması tek kelimeyle sarsıcıdır ve bu durum affedilemez. Sadece bana değil, hiçbir bakana bilgi verilmedi ve bu konuda gerçekten öfkeliyim. Yapacağım tek şey Pazartesi günü parlamentoya giderek tüm ilgili gerçekleri tam bir şeffaflıkla ortaya koymaktır" sözleriyle dile getirdi

Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch ise Başbakan’ı koltuğunu korumak için yalan söylemekle suçlayarak doğrudan istifa çağrısında bulundu.

Badenoch, Starmer’ın güvenlik testindeki başarısızlıktan ancak bu hafta haberdar olduğu yönündeki savunmasını inandırıcı bulmadığını belirtti.

Starmer’ın eski bir başsavcı olarak en temel soruları sormamış olmasının "saçmalık" olduğunu savunan Badenoch, "Başbakan’ın hangi hikayeyi anlattığının bir önemi yok çünkü bir noktada ortada kasıtlı bir dürüstlük dışı durum olduğu açık. Bu ülkenin eski başsavcısı olan bir başbakanın en temel soruları sormamış veya güvenlik incelemesini bizzat talep etmemiş olması tamamen saçmalıktır" sözleriyle Başbakanı hedef aldı.

Skandalın ardından Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Olly Robbins görevden alınırken Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney de görevinden ayrıldı.