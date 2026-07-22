Hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein adına kadın temin ettiğinden şüphelenilen model arayıcısı Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu.

Fransız yayın kuruluşu BFMTV'nin aktardığı bilgilere göre, 69 yaşındaki Siad'ın cansız bedeni Pazartesi günü Fransa'nın Hauts-de-Seine bölgesine bağlı Colombes kentindeki ikametgahında tespit edildi.

Yetkililer, Siad'ın ölümüne ilişkin koşulların henüz belirsizliğini koruduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

VICTORIA'S SECRET İÇİN ÇALIŞTI

İsveç vatandaşı olan Daniel Siad'ın adının, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Epstein dosyalarında yaklaşık 2 bin kez yer aldığı belirtildi.

Siad'ın Fransa'da Epstein adına model toplama faaliyetlerinde bulunduğu iddia ediliyor. BFMTV'nin aktardığı verilere göre, 2022 yılında Fransız bir kadın polise başvurarak Siad aracılığıyla Epstein ile tanıştırıldığını ve ardından tuzağa düşürüldüğünü beyan etti.

Siad ise Mayıs 2026'da BFMTV'ye verdiği röportajda Epstein'i tanıdığını ve genç kadınları kendisiyle tanıştırdığını kabul etmiş; ancak Epstein'in kendisini "Victoria's Secret seçici direktörü" olarak tanıttığını ileri sürmüştü.

ÜLKE ÜLKE MODEL ARADI

Yayın kuruluşunun haberine göre Siad, 2000'li yılların sonlarından 2017 yılına kadar olan süreçte Epstein adına Polonya, Çekya, Güney Afrika, Fas, Küba ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı çeşitli ülkelerde model arama turları gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden Siad'ın, kendisini tecavüz ve cinsel şiddetle suçlayan beş kadının şikayetiyle de karşı karşıya olduğu kaydedildi.