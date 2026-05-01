ABD’de çocuk istismarı suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein’ın, 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmeden önce yazdığı iddia edilen bir intihar notunun yaklaşık yedi yıldır gizli tutulduğu öne sürüldü. Notun varlığına rağmen yetkililerin bugüne kadar inceleme yapmaması dikkat çekti.

NOTU HÜCRE ARKADAŞI BULDU İDDİASI

İddiaya göre söz konusu not, Epstein’in aynı hücreyi paylaştığı eski polis ve hükümlü Nicholas Tartaglione tarafından bulundu. Tartaglione, notu hücredeki bir çizgi romanın içinde keşfettiğini belirtti.

Notun, bir defterden koparılmış sarı bir kağıda yazıldığı ve “veda zamanı” ifadesini içerdiği ileri sürüldü. Bu gelişmenin, Epstein’ın Temmuz 2019’da boynuna bez sarılı halde baygın bulunmasıyla sonuçlanan ilk intihar girişiminin hemen ardından yaşandığı ifade edildi.

YETKİLİLERE DEĞİL AVUKATLARA VERİLDİ

Tartaglione, notu cezaevi yönetimine teslim etmek yerine avukatlarına verdi. Avukatları notun gerçek olduğunu savunsa da bu doğrulamanın nasıl yapıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Eski polis, daha sonra yaptığı açıklamada, Epstein’in kendisini bir saldırıyı organize edip intihar süsü vermekle suçlayabileceğinden endişe ettiği için bu yolu tercih ettiğini öne sürdü.

MAHKEME KARARIYLA GİZLİ TUTULUYOR

New York Times’ın haberine göre, Tartaglione’nin davasına bakan federal yargıç notun gizli tutulmasına karar verdi. Gazete, notun kamuoyuna açıklanması için mahkemeye başvurdu.

Başvuruda, söz konusu belgenin Tartaglione’nin davasıyla doğrudan bağlantılı olmadığı ancak Epstein’in ölümü ve son günlerine ışık tutabilecek önemli bir kanıt niteliği taşıdığı vurgulandı.

HİÇ İNCELENMEDİ, KAMUOYUNA AÇIKLANMADI

Dikkat çeken bir diğer nokta ise notun bugüne kadar ne ABD Adalet Bakanlığı ne de Epstein’in ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten yetkililer tarafından incelenmemiş olması. Notun içeriği hâlâ kamuoyuyla paylaşılmış değil.

EPSTEİN’İN ÖLÜMÜ HÂLÂ TARTIŞMALI

Epstein, Temmuz 2019’da federal cinsel istismar suçlamalarıyla tutuklanmış, yargılanmayı beklerken New York’taki cezaevinde ölü bulunmuştu. Ölümü, cezaevindeki güvenlik ihmalleri ve olası ihmaller nedeniyle uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Yetkililer ilk olarak olayı intihar olarak değerlendirirken, Epstein daha önceki bir olayda hücre arkadaşı tarafından saldırıya uğradığını iddia etmişti. Tartaglione ise bu suçlamaları reddetmişti.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ VE GÜÇLÜ İSİMLE AYNI KAREDE

Jeffrey Epstein’in yıllar boyunca çok sayıda ünlü ve güçlü isimle aynı ortamlarda çekilmiş fotoğrafları ve görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bunların arasında siyasetçiler, iş insanları ve ünlü isimler yer alıyordu.

Örneğin Donald Trump ile 1990’lı ve 2000’li yılların başına ait Epstein Adası'nda çekildiği iddia edilen birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Trump, Epstein’i geçmişte tanıdığını kabul etmiş ancak daha sonra aralarının açıldığını ve yıllardır görüşmediklerini söylemişti.

Ayrıca Bill Clinton, Prince Andrew gibi isimlerle de bağlantıları sıkça gündeme geldi. Özellikle Prens Andrew hakkında ciddi suçlamalar ortaya atıldı ve bu konu uzun süre tartışıldı. İddialar sonrası Andrew prenslikten azledildi.