Türkiye'nin en elit eğitim kurumları arasında gösterilen Robert Koleji, Epstein davasında yayınlanan belgelere ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Adalet Bakanlığının dün yayımladığı belgeler arasında 7 Kasım 2014 tarihli bir yazışmada, aynı zamanda New York Times muhabiri olan Thomas Jr. ile Eipstein arasındaki e-posta yazışması yer alıyor.

Mailinde Robert Koleji'nin geçmişinden bahseden Thomas Jr, "Muhafazakar İslamın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye'sinde, bu sene 150. yılını kutlayan Robert Koleji'nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir." ifadelerini kullanıyor.



ROBERT KOLEJİ'NDEN AÇIKLAMA: 'HABER OLDUĞUMUZ ANDA HEYETTEN AYRILMIŞTIR'



Serbestiyet'in haberine göre Robert Koleji, 2019 yılında Epstein'e ilişkin skandalın ortaya çıkmasının ardından hızla Thomas Jr'ın heyetteki görevine son verildiğini belirtti.



Robert Koleji tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bu elektronik postayı gönderen Landon C. Thomas Jr., 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerimizden biri idi.

2019 yılında, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’daki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır.

Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır.

Mektubunda yer verdiği şahsi görüşleri, Robert Kolejin ve Mütevelli Heyetinin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Mektubun yollandığı kişinin okulumuzla uzaktan yakından ilgisi yoktur ve adı geçen kişiden okulumuza herhangi bir bağış alınmamıştır.“