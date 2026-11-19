Küresel bir fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve 2019'da yargılanmayı beklerken New York'taki cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ait yeni otopsi fotoğrafları, ölümüne ilişkin görüş ayrılıklarını yeniden gündeme getirdi.

BBC Newsnight programına katılan adli bilim uzmanı Dr. Michael Freeman, Epstein'ın boynundaki yaralanmaların bir bütün olarak cinayete işaret ettiğini savundu. Diğer uzmanlar ise bu yoruma itiraz ederek fotoğrafların değerlendirme açısından sınırlı olduğuna dikkat çekti. Epstein'ın ölümünün intihar olduğu açıklanmıştı.

BOYUNDAKİ İZLERE FARKLI YORUMLAR

Freeman, boğazı çevreleyen koyu kırmızı iz ile kulağa doğru uzanan koyu renkli çizgilerin, asılma vakalarında görülen yaralanmalardan önemli ölçüde farklı olduğunu ileri sürdü. Boyundaki bağ izinin derin, düzensiz ve Y biçiminde iki kola ayrılan görünümünün de tipik bir asılmayla örtüşmediğini savundu.

Freeman, "Kanıtlar en çok bir saldırıyla, arkadan uygulanan bir bağla boğmayla ve büyük olasılıkla aynı bağ kullanılarak cesedin ranza yatağına asılmasıyla örtüşüyor" dedi.

Bağın bıraktığı morlukların üzerindeki çiziklerin, Epstein'ın saldırgana karşı koymaya çalışırken tırnaklarıyla oluşturduğu izler olabileceğini de öne sürdü. Epstein'ın intihar etmiş ancak ölümünün cinayet gibi gösterilmesi için olayın kurgulanmış olma ihtimalini ise "10 binde bir" olarak nitelendirdi.

Adli Bilimler Enstitüsü Direktörü Profesör Allan Jamieson, bu değerlendirmeyi oldukça iddialı ve "olağanüstü" bir çıkarım olarak niteledi. Işık koşullarının yaralanmaları gerçekte olduğundan daha koyu veya belirgin gösterebileceğini belirten Jamieson, "Yaralanmaları değerlendirmek için fotoğraflara bakmak hiçbir zaman en ideal yöntem değildir" dedi.

Dr. Acland ise söz konusu izlerin, basınç nedeniyle ciltte oluşan küçük kanamalar olarak bilinen peteşiyal kanamalar olabileceğini belirtti. Bu tür kanamaların kişinin kendisini asması durumunda da görülebildiğini hatırlattı.

HÜCREDEKİ KUMAŞ PARÇALARI DA TARTIŞMADA

Freeman, hücre fotoğraflarındaki, yatak çarşaflarından veya havlulardan koparıldığı düşünülen turuncu kumaş parçalarını da cinayet iddiasını destekleyen unsurlar arasında değerlendirdi. Parçalardan birinin masanın yakınındaki köşeye kasıtlı olarak bırakıldığını ve olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Epstein'ın ölümünde kullanıldığı iddia edilen bağı "çift düğümlü, halkalı ve dar" olarak tanımlayan Freeman, bunun arkadan boğmak için kullanılan bir cinayet aleti olduğunu savundu. Düğümlerden birinin boynun arkasında düzensiz aşınmaya yol açacak biçimde basınç uyguladığını öne sürdü.

Diğer uzmanlar ise olayda başka bir kişinin rolü olduğunu düşündürecek herhangi bir DNA bulgusunun ortaya konulmadığını belirterek bu iddialara temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

GARDİYAN İHMALİ VE KAMERA ARIZALARI

Epstein, New York'taki Metropolitan Correctional Center'da gardiyanlar tarafından hücresinde hareketsiz bulunmuştu. İntihar girişimini önlemek amacıyla 30 dakikada bir kontrol edilmesi gerekirken, o gece gardiyanların ihmali nedeniyle denetimsiz kaldığı ortaya çıkmıştı. Görevlilerin kontrol yapmak yerine alışveriş yaptığı veya uyuduğu belirlenmişti.

Hücresinin hemen dışındaki iki güvenlik kamerasının o gece arızalandığı, üçüncü kameranın kayıtlarının ise kullanılamaz durumda olduğu tespit edilmişti. Kayıt sisteminin olaydan birkaç gün önce bozulduğu ancak onarılmadığı da ortaya çıkmıştı.

Epstein'ın boynunda ilmek varken çekilmiş bir fotoğrafın bulunmaması da tartışılan ayrıntılar arasında yer aldı. Cesedinin hücreden çıkarılma biçiminin delillerin korunmasına ilişkin standart prosedürlerle çeliştiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Buna karşılık ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'ın 2023'te tamamladığı soruşturmada, Federal Cezaevleri Bürosundaki ihmal ve görev kusurları tespit edilmesine rağmen intihar kararını çürütecek bir bulguya rastlanmadığı kaydedilmişti.