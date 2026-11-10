Ankara’da seslerini duyurmak için 48 gün eylem yapan şehit aileleri ve er gaziler verilen sözler tutulmayınca yeniden harekete geçti. Aile Bakanlığı önünde eşitlik ve adalet çağrısı yaptılar.

‘ACI AYNI ACI’

Er gaziler Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral’ın çözüm için Meclis’in 1 Ekim’de başlayan yeni yasama yılında çözüm bulunacağı sözü üzerine eylemlerine son vermişti, ancak sözler tutulmadı.

Aziler, dün Ankara’ya gelerek ve Aile Bakanlığı önünde, “Gaziye barikat, teröriste Hürriyet, nerede adale” yazılı pankartı açtı. Platform Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Ayrıcalık değil görmezden gelinen haklarımızı istiyoruz. Bizler, vatan savunmasında bedeninden bir parça bırakan gazileriz” dedi ve şunları söyledi:

‘’Vatan için mücadele edenler arasında, rütbesine ve askerlik statüsüne göre hak farklılıkları var. Mehmetçiğin dökülen kanı rütbeye göre mi ölçülmektedir?. Lütuf istemiyoruz. Bu vatan için ödenmiş bedelin karşılığında adalet istiyoruz.”

Ertuğrul Gazi Demir - Mahinur Özdemir Göktaş

Gazi sayılmayan gazilere gazi kartı verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Demir ve beraberindeki heyeti kabul ederek, gazi kimlik kartlarını teslim etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu kadim toprakların huzuru ve milletimizin refahı için fedakarca mücadele eden gazilerimizi her daim dinlemeyi, onların dertlerini derdimiz bilmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)