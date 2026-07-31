Ankara’da 18 gündür hakları için mücadele eden er gazilerin direnişinden Güvenpark’a hiç uğramayan 15 Temmuz gazileri kârlı çıktı. AKP tarafından hazırlanan kanun teklifi uyarınca, 15 Temmuz’daki olaylarda hafif yaralandıkları için malul sayılmayan siviller ile kamu görevlilerine asgari ücret tutarında 28 bin lira “Şeref aylığı’’ bağlanacak.

Güvenpark’ta eylem yapan gazileri de ilgilendiren ve terörle mücadelede yaralanan er gazilere ödenen vazife malullüğü aylığı ise MSB’de görev yapan üniversite mezunu uzman memurun aylığı tutarına yükseltilecek. Güvenpark’ta eylemlerine devam eden er gaziler “Bizi muhatap almadılar” diyerek bu teklifi ve yeni düzenlemeyi eleştirdi.

EYLEME DEVAM

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu “Teklif bizi tatmin etmiyor, sus payı vermeye çalışıyorlar. 86 milyonun onurunu, namusunu, şerefini korumak için askere gidip şehit olanlar, uzuvlarını verenleri muhatap almıyorlar. Milli Savunma Komisyonu, kendisine yakın derneklerle birlikte kafasına göre yasa teklifi hazırlamış’’ diye konuştu.

Milli Savunma Komisyonunun AKP’li üyelerince hazırlanan teklif uyarınca, bakıma muhtaç gazilere sağlanan destek arttırılıyor. Gazi olup da yaşamını yitirenlerin anne ve babalarına da aylık bağlanacak. Bakıma muhtaç gaziler ile vazife malullerine net asgari ücretin iki katı olarak ödenen bakım desteği 4 katına çıkarılıyor.

UZUV KAYBI

Omurilik hasarı ve iki gözde tam görme kaybı veya en az iki uzvun kaybı gibi ağır maluliyet durumları da destek kapsamına girecek. Eğitim, atış, tatbikat, manevra veya birlik intikalinde malul olan veya hayatını kaybeden TSK, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet ve MİT personeli yasa kapsamına alınacak.