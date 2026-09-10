Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Temmuz 2025’te bir rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisinde 11 Temmuz 2025’te yapılan gizli oylamada CHP’li meclis üyesi avukat Büşra Özdemir başkan vekili seçildi.
Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını sürdüren Özdemir, bu kez katıldığı kültürel etkinlikle gündeme geldi.
PEHLİVANLARA MORAL VERDİ
Bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında 674’üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katılan Başkan Vekili Büşra Özdemir, organizasyon sırasında er meydanına indi.
Çayırda mücadele eden pehlivanları ziyaret eden Özdemir, sporculara moral verdi.
PEHLİVANLARI ALNINDAN ÖPTÜ
Ziyaret sırasında pehlivanlarla kucaklaşan Özdemir’in, bazı sporcuları alnından öperek başarı dilemesi dikkat çekti.
O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Özdemir’in pehlivanlarla samimi görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, görüntüler kamuoyunda da geniş yankı buldu.