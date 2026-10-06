Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Öztürk (23), bir süre önce eğitim hayatını sürdürmek amacıyla Erasmus programı kapsamında Portekiz’e gitti.

28 Eylül günü Barcelinhos bölgesinde düzenlenen bir geziye katılan genç kız, sıcak havanın etkisiyle serinlemek amacıyla nehre girdi. Ancak bir anda akıntıya kapılan Öztürk, çevredekilerin çabalarına rağmen kurtarılamayarak suda boğuldu.

CENAZESİ HAVA YOLUYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Acı haber Aydın’daki baba ocağını yasa boğarken, Portekiz'deki otopsi ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Melek Öztürk’ün cansız bedeni hava yoluyla İzmir’e getirildi. Ailesi tarafından teslim alınan genç kızın naaşı, cenaze töreni için memleketi Aydın’ın Köşk ilçesine götürüldü.

TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTLA VEDA

Melek Öztürk için Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Törene genç kızın babası Erkan Öztürk, annesi Sevgi Öztürk, aile yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken anne Sevgi Öztürk, kızının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Melek Öztürk'ün naaşı Cumaderesi Köyü Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.