23 yaşındaki öğrenci Melek Öztürk, Erasmus değişim programı kapsamında gittiği Portekiz'de girdiği nehirde hayatını kaybetti. Öztürk'ün acı kaybı memleketi Aydın'ı yasa boğdu.
Aydın Hedef'te yer alan habere göre, Erasmus değişim programıyla Portekiz'e giden Melek Öztürk, Barcelinhos bölgesinde arkadaşlarıyla nehir kıyısına gitti. Talihsiz genç Santo António das Vessadas yakınlarında suya girdi ve akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Melek'in gözden kaybolmasının ardından çevredekiler panikle yetkililere haber verdi. Genç öğrenciyi kurtarmak için dalgıç ve kurtarma ekiplerinin 1 saat süren arama çalışmalarında 1 saat sonra acı haber geldi. Melek Öztürk'ün cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Melek Öztürk'ün ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, cenazesi Portekiz'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilecek.