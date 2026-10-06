Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Öztürk (23), bir süre önce Erasmus programı kapsamında Portekiz'e gitti. Öztürk, 28 Eylül'de Barcelinhos bölgesinde düzenlenen geziye katıldı. Serinlemek için nehre giren Öztürk, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
CENAZE AYDIN'A GETİRİLDİ
Erasmus öğrencisi Melek Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından hava yoluyla İzmir'e getirildi. Öztürk'ün cenazesi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine götürüldü.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Melek Öztürk için bugün öğle vakti Köşk ilçesi Cumadere Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Babası Erkan Öztürk, annesi Sevgi Öztürk, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Annesi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öztürk, Cumaderesi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.