Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları için flaş ifadeler kullandı.

Sarı-lacivertli takımın havalimanına inişine gönderme yapan Yazgan, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Euroleague şampiyonu oldu. Sabiha Gökçen’e gelin diye çağrı yaptılar. Yemin ederim hacdan gelen kafileyi karşılayanlar daha kalabalıktı." ifadelerini kullandı.

ÇAĞRININ ADRESİ FARKLI

Fenerbahçe'nin taraftarlarına yaptığı çağrıda ise Göztepe Parkı ve Bağdat Caddesi'ni toplanma alanı göstererek şu ifadelere yer verilmişti: "Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı’dan Göztepe Parkı’na doğru ilerleyecek. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı’na bekliyoruz."

Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'nda on binler tarafından kutlanan EuroLeague şampiyonluğu için Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın açıklamaları sosyal medyada iki takım taraftarının tartışmalarına sebebiyet verirken sarı-lacivertliler tarafından tepki ile karşılandı.