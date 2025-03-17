Galatasaray yönetimi, basın mensuplarıyla iftarda buluştu. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe ile yapacakları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına yabancı hakem atanacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Yazgan, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile yaptıkları maçta alınan güvenlik önlemlerine değinerek, "İstanbul Emniyetine, Valiliğe ve İçişleri Bakanlığına güvenimiz tam. Onların Ali Sami Yen’de aldığı tedbirlerinin benzerini, taraftarların ve vatandaşın huzuru için alacağına şüphemiz yok. Emniyetin çok iyi tedbirler alacağına, Ali Sami Yen Stadı’ndaki maçın bir benzerini yaşatacağına şüphemiz yok." dedi.

Derbiye yabancı hakem atanıp atanmamasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) için bir sınav olacağını vurgulayan Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı hakem konusu, Fenerbahçe ile yaptığımız maçtan önce başlayan bir tartışmaydı. Biz başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Bizim için yabancı hakem Türk hakem meselesi değil, iyi hakem, kötü hakem var. Bizim tek beklentimiz vardı. Hep, ‘İyi bir hakem olsun ve Mariborlu veya Hill City’li biri olmasın.’ dedik. Ne yazık ki Mariborlu bir hakem getirdiler. Fenerbahçe ile yapacağımız Türkiye Kupası maçına yabancı hakem gelip gelmeyeceği TFF için çok ciddi bir sınav olacak. Tam bir turnusol kağıdı. Ne kadar adil davrandıklarını, tarafsız olduklarını alacakları karar ve atayacakları hakemle belirleyecekler. TFF’nin yabancı hakem atayacağını tahmin ediyoruz. Bu artık onların sorumluluğunda. Burada en önemli şey, basit hukuki şartların TFF tarafından yerine getirilmesi. Bununla ilgili düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç var. Bu düzenlemeleri hukuki olarak yerine getirmeleri gerekmekte. Talimat değişikliğini yapmalarını bekliyoruz."