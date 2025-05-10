ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/719 Esas
TASFİYENİN TATİLİ İLANI
34901211630 T.C. Kimlik numaralı, Mahmut ve Şerife oğlu, 02.03.1963 Erbaa doğumlu, Gülağa DEMİR'in tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217. maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur. 30/04/2025
#ilangovtr Basın no ILN02221011