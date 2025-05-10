Son Dakika Arama
DOLAR 38,76 0,15 (%0,39) EURO 43,65 0,12 (%0,27)
Sosyal Medya
Haber ara... Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/719 Esas

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

34901211630 T.C. Kimlik numaralı, Mahmut ve Şerife oğlu, 02.03.1963 Erbaa doğumlu, Gülağa DEMİR'in tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217. maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur. 30/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02221011