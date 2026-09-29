Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fon krizine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erbakan, Borsa İstanbul’daki değer kaybının 3 trilyon lirayı, fonlardan “hortumlandığını” öne sürdüğü tutarın ise 1 trilyon lirayı aştığını belirtti.

Erbakan, 400 milyar liranın yabancı yatırımcı görünümüyle yasal yollarla yurt dışına çıkarıldığı iddiasını gündeme getirerek, “Bu soygunun siyasi sorumluluğunu kim üstlenecek?” diye sordu. Sadece birkaç kişinin ifşa edilmesiyle hesabın kapanmayacağını savunan Erbakan, Devlet Denetleme Kurulu ve SPK’nın harekete geçirileceği yönündeki açıklamaları da eleştirdi. Denetimlerin yaşananlardan önce yapılması gerektiğini belirten Erbakan, “Bu vurgunun hesabını en kararlı şekilde biz soracağız. Dudak uçuklatan rakamların peşini bırakmayacağız” dedi. Açıklamasını “Atı alan Üsküdar’ı geçti. Sorumlular sahilde ıslık çalıyor” sözleriyle tamamladı.