YRP lideri Fatih Erbakan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kapsamındaki fonlarda fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançları gönüllü olarak iade edebilmesi amacıyla “İsteğe Bağlı İade Hesapları” açılmasına yönelik kararına tepki gösterdi. Erbakan, SPK kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yandaşı değil, vatandaşı kurtarın! Kimleri kurtarmaya çalışıyorsunuz? Vicdanını ve ahlakını paraya pula değişenler için “ver, kurtul” mekanizması mı çalışacak? “Babalarının” hatırına dolandırıcı oğullara göz mü yumulacak? Yasaklanmayacaklar mı? Cezalandırılmayacaklar mı? Yine bir adalet savaşı, yine hayal kırıklığı! Yolsuzları, hırsızları, suçluları, yandaşları değil; mağdur ettiğiniz vatandaşları kurtarın! Böyle adalet olmaz!”

Kılınç sordu: Kaya’nın ifadesi neden alınmıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, fon krizini Meclis’e taşıdı. Kılınç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle üç ayrı soru önergesi verdi. Kılınç, AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesinin neden alınmadığını ve dijital materyallerine neden el konulmadığını sordu.