Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır Ulu Cami önünde çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Azerbaycan’ın 31 Türk vatandaşını “istenmeyen kişi” ilan etmesine karşı düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

'HOCAMIZIN BÖLGE HALKINA YAKLAŞIMI BELLİDİR'

Esnaf ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, "Kürt meselesi ve Anayasa’nın 66’ncı maddesine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbakan şu ifadeleri kullandı:

“Tabii 66. maddeyle ilgili bir tartışma eğer açılacak olursa o zaman gerekenleri söylemeyi düşünüyoruz. Onunla ilgili iktidar partisinin de diğer partilerin de doğrudan bir düşüncesi henüz ortaya çıkmadı. Onların düşüncelerini aldıktan sonra biz de bir yorum yapmayı düşünürüz.

Ama tabii Erbakan Hocamızın, dediğiniz gibi Kürt kardeşlerimize, bölge halkına yaklaşımı bellidir. Buradaki bize olan sevgi ve teveccüh de Erbakan Hocamıza olan sevginin bir yansımasıdır. Bölge halkı vefa duygusuyla hareket ediyor ve bizleri de bağrına basıyor.

Biz de Erbakan Hocamızın zihniyetiyle bu bölgeye geldik. Irk ayrımı yapmadan, mezhep ayrımı yapmadan 86 milyonu kucaklamak için bölgeye geldik. İnşallah bu ziyaretlerimizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.”

‘ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ’

Kürtçe eğitime ilişkin partisinin yaklaşımını da anlatan Fatih Erbakan, şunları söyledi:

“Bununla ilgili tabii eğitim hakkı ve Kürtçenin, ana dilin konuşulması hakkının kimsenin gasbedemeyeceğini söylüyoruz. Geçen hafta Van'daki temaslarımızda da programımızda da bunu ifade ettik. Ve Yeniden Refah Partisi olarak iktidar olduğumuzda ana dilde eğitim meselesini mutlaka çözüme kavuşturacağımızı ifade ettik.

Bu özel okullarla da olabilir, devletin bir adım atmasıyla da olabilir. Bunu uzmanlar ve Millî Eğitim Bakanlığı planlayabilirler, çözebilirler. Burada önemli olan niyettir. Bizim niyetimiz doğuştan gelen doğal bir hak olan ana dilin kullanılması, yaşatılması, öğretilmesi ve eğer talep olursa ana dilde eğitim öğretimin de yapılmasına müsaade edilmesidir. Duruşumuz bu şekilde.”