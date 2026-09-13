Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Onlar TV’de gazeteci Şule Aydın’ın sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve Cumhur İttifakı ile olası iş birliği konusunda açıklamalarda bulundu.

“ERDOĞAN ARTIK ADAY OLMAMALI”

Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşının ilerlediğini belirterek yeniden aday olmamasının daha doğru olacağını ifade etti.

Erdoğan’ın bugüne kadar yeterince hizmet ettiğini savunan Erbakan, Türkiye’de artık bir değişimin yaşanmasının hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de ülke ve millet açısından daha uygun olacağını söyledi.

Erbakan, “Sayın Erdoğan’ın yaşı da ilerledi. Bana göre yeteri kadar hizmet etti, yapabileceklerini yaptı. Kendisi açısından da ülke ve millet açısından da bir değişimin olması, artık bir daha aday olmaması en uygun olanıdır” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI’NA KAPIMIZ KAPALI”

Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelme ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Cumhur İttifakı’ndan yeniden bir teklif gelmesi durumunda tutumlarının değişmeyeceğini belirten Erbakan, ittifaka kapılarının kapalı olduğunu ifade etti.

Erbakan, “Tekrar gelmeleri durumunda da Cumhur İttifakı’na kapımızın kapalı olduğunu her zaman ifade ediyoruz” diye konuştu.