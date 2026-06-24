Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mülakat mağduru öğretmen adayları ve özel okul öğretmenleriyle bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede öğretmenlerin yaşadığı sorunların ve taleplerinin ele alındığı belirtildi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erbakan'ın eğitim alanında görev yapan öğretmenler ile atanmayı bekleyen öğretmen adaylarının görüş ve beklentilerini dinlediği ifade edildi. Toplantıda özellikle mülakat süreçlerine ilişkin yaşanan mağduriyet iddiaları ile özel okul öğretmenlerinin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin taleplerin gündeme geldiği öğrenildi. Erbakan'ın, öğretmenlerin dile getirdiği sorunların çözümüne yönelik önerileri değerlendirdiği ve konunun takipçisi olacaklarını ifade ettiği belirtildi.

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