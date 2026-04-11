Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Kilis'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir restoranda düzenlenen etkinlikte partilileri ile bir araya geldi.

Programa Erbakan'ın yanı sıra, Yeniden Refah Partisi Kilis İl Başkanı Fazıl Tosyalıoğlu ve partililer katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erbakan, partisinin üye sayısını artırmaya yönelik hedeflerini paylaşırken, Yeniden Refah Partisi’nin 650 binin üzerinde üyeye sahip olduğunu ifade etti.

Bu sayıyla Türkiye’de en fazla üyeye sahip üçüncü siyasi parti olduklarını aktaran Erbakan, ''Hedefimiz üye sayısını arttırmak. 2024 yerel seçimlerinde aldığımız oy oranıyla Türkiye’nin üçüncü büyük siyasi partisi olduk. Seçimlere kadar üye sayımızı 1 milyona taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye artık seçim atmosferine girmeye başladı. Sahada bu anlamda yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Halkımız ile iç içe olarak Anadolu'yu karış karış gezeceğiz, davamızı kapı kapı dolaşıp anlatarak yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.