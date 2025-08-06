Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette, Erbakan’a Genel Başkan Vekilleri Prof. Dr. Sacid Günbey ve Prof. Dr. Doğan Aydal ile Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Fatih Öztek eşlik etti. DEVA Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcıları Medeni Yılmaz, Sadullah Ergin ve İbrahim Çanakcı yer aldı.

İKİ LİDERDEN ORTAK TOPLANTI

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretleri dolayısıyla Fatih Erbakan ve heyetine teşekkür eden Babacan, görüşmede geçim sıkıntısı, enflasyon, yoksulluk ve işsizlik gibi ekonomik sorunların yanı sıra hukuk ve adalet alanındaki sıkıntıların da ele alındığını, dijital güvenlik, e-Devlet sistemine yönelik kaygılar ve bu alanda yaşanan mağduriyetlerin de gündeme geldiğini belirtti. Babacan, bu süreçte bazı menfaat gruplarının büyük kazançlar sağladığını ve devlet sistemine duyulan güvenin ciddi şekilde zedelendiğini vurguladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VARLIĞININ SONA ERMESİ SON DERECE ÖNEMLİDİR"

Babacan, görüşmenin diğer başlıkları arasında 1 Ekim süreciyle birlikte yeniden gündeme gelen terör sorununun çözümü ve bu kapsamda kurulan komisyonun çalışmalarının yer aldığını ifade etti. Babacan, "Tabii ki terör örgütünün varlığının sona ermesi, silah bırakması, Türkiye'nin bu terör sarmalından kurtulması son derece önemlidir" dedi. Terörle mücadelenin yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, bölgesel bir perspektifle ele alınması gerektiğini vurgulayan Babacan, demokratikleşme sürecine dair konuların da komisyon gündemine alınmasının önemine dikkat çekti.

KOMİSYON AÇIKLAMASI

Komisyon sürecine ilişkin çeşitli kaygı ve endişelerin bulunduğunu, komisyonun yapısı, alacağı kararların resmileşme süreci ve yasalaştırılması gibi her aşamanın risk barındırdığını ifade eden Babacan, sürece dahil olan partiler olarak, gündeme gelen konularda görüşlerini açıkça dile getireceklerini, yanlışlara destek vermeyeceklerini, doğrular konusunda ise önerilerde bulunacaklarını belirtti.

Eksikliklerin giderilmesi için çaba göstereceklerini ifade eden Babacan, komisyonun amacına uygun şekilde çalışmasının ve başarılı sonuçlar üretmesinin önemine işaret etti. Babacan, komisyonun yalnızca hükümetin yükünü muhalefetle paylaşan bir yapı olmaması gerektiğini belirtti. Babacan, "Umarız ki bu komisyon kuruluş amacına uygun bir şekilde netice alır. Hem terör sorununun çözülmesi hem de demokratikleşme konusunda ülkemizin hak ettiği, layık olduğu noktaya ulaşması için bir vesile olur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, ziyaretin hayırlara vesile olmasını diledi.

"TÜRKİYE'DE YOKSULLUK VE İŞSİZLİK DERİNLEŞİYOR"

Türkiye'de ekonomik krizin derinleştiğine dikkat çeken Erbakan, nüfusun yüzde 45'inin aç, yüzde 85'inin ise yoksul olduğunu söyledi. Emekli maaşlarının açlık sınırının yarısı, asgari ücretin ise yoksulluk sınırının dörtte biri seviyesinde olduğunu vurgulayan Erbakan, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin Temmuz 2023'te 66 bin 933 TL iken bu yıl 96 bin 559 TL'ye yükseldiğini söyledi.

Sosyal yardıma bağımlılığın giderek arttığını ifade eden Erbakan, 2011 yılında 849 bin olan gıda yardımı alan aile sayısının yüzde 401 artışla 4,2 milyona ulaştığını aktardı. Ayrıca, son anket sonuçlarına göre toplumun yüzde 82,4'ünün geçtiğimiz ay ekonomik zorluk yaşadığını dile getirdi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin Eurostat verilerine göre Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısının 13,8 milyona yükseldiğini, bu rakamın tüm AB ülkelerinin toplam işsiz sayısını geride bıraktığını hatırlatan Erbakan, kötü ekonomi yönetimi nedeniyle Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve kamu bankalarının borç batağına sürüklendiğini belirtti. Yılın ilk altı ayında KİT'lere 185 milyar TL, kamu bankalarına ise 69 milyar TL görev zararı ödendiğini ifade ederek toplam zararın 254 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Erbakan, Türkiye'nin hem ekonomik hem dış politikada zor durumda olduğunu, Gazze'deki kardeşlerinin yalnız bırakıldığını, İsrail ve ABD ile ilişkilerde cesur adımlar atılamadığını, hükümetin ise sorunların çözüm adresi olmaktan çıkıp sorun kaynağı haline geldiğini belirtti. Erbakan, Türkiye'de işlerin iyiye gitmediğini belirterek, 2026 yılının ilkbaharında erken seçimin ülke ve millet için faydalı olacağını, iktidar değişiminin zaruri olduğunu vurguladı. Erbakan, siyasetin parçalı ve dağınık görünümünün, milletin taleplerini görmezden gelen mevcut iktidarın işine yaradığını ifade etti.

Muhalefet partileri olarak güçlü bir alternatif oluşturmak için ziyaretleri sıklaştırdıklarını ve aralarındaki diyaloğu geliştirdiklerini dile getiren Erbakan, bugün yapılan ziyaretin de bu yolda atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, bu gelişmelerin daha güçlü bir alternatif olmaya, umut olmaya ve bir araya gelmeye ittiğini belirtti.

"TAMAMEN FAALİYETLERİNİ SONLANDIRMASINI İSTİYORUZ"

Fatih Erbakan, TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"DEM Parti'ye verdikleri bize vermedikleri bilgi nedir, bunları görelim isteyerek bu komisyonda yer aldık. Terör örgütü elebaşıyla istişare ettikleri, kapalı kapılar arkasında konuştukları, ancak bizimle paylaşmadıkları bilgiler nelerdir? Bunlara vakıf olabilir miyiz düşüncesiyle bu komisyonda yer aldık. Bunları bilmek, öğrenmek ve gerektiğinde toplumu, milletimizi aydınlatabilmek, bu vazifeyi yerine getirmek maksadıyla komisyonda yer aldık. Her zaman milli görüş olarak ifade ettiğimiz gibi, 'şerre fren olma ve hayra vesile olma' ümidiyle bu komisyonda yer aldık. Tabii komisyondan şehit ailelerimizin, gazilerimizin içine sinmeyecek herhangi bir sonucun çıkmasını istemiyoruz. Buna mani olmak için burada bulunacağımızı ifade ediyoruz. Teröristlerle al-ver pazarlığına girişilmesini istemiyoruz. Bu komisyon çalışmalarının sonucunda sadece PKK'nın değil, YPG'nin de PYD'nin de PJAK'ın de silah bırakmasını ve tamamen faaliyetlerini sonlandırmasını istiyoruz. Bu komisyon çalışmalarının da iyi niyetle, şeffaf bir şekilde yürütülmesi temennisini taşıyoruz. Ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyoruz."

"SORUMLULARIN GEREKEN CEZAYA ÇARPTIRILMASI GEREKİYOR"

Sahte diploma tartışmalarını "son derece büyük bir skandal" olarak nitelendiren Erbakan, Türkiye'de ekonominin kötüye gittiğini, dış politikada eksikliklerin devam ettiğini ve adalet ile yargıya olan güvenin büyük ölçüde sarsıldığını söyledi.

İktidara ve muhalefete ayrı hukuk uygulandığını, çifte standardın hakim olduğunu vurgulayan Erbakan, sahte diploma skandalının devlet kurumlarına duyulan güveni derinden zedelediğini, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini gösteren önemli bir olay olarak nitelediği skandalla ilgili sorumluların derhal cezalandırılması gerektiğini ve sürecin daha titizlikle yürütülmesini talep etti.

"İSTİFA ETMELİLER"

Ali Babacan da sahte diploma skandalını "vahim bir konu" olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin denetim mekanizmalarını zayıflattığını ve bu nedenle benzer sorunların ortaya çıktığını söyledi. Babacan, sistemin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, sorumluların hesap vermesi ve istifa etmesi gerektiğini ifade etti.