Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan’ın kendisinin de aralarında bulunduğu 31 Türk vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i etiketleyen Erbakan, öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kaldırılmasını istedi.

Erbakan, paylaşımında “Sayın İlham Aliyev! Azerbaycan'da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur” ifadelerini kullandı.

HERZOG’UN BAKÜ’DE AĞIRLANMASINI ELEŞTİRDİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Bakü’de ağırlanmasını da hedef alan Erbakan, Aliyev’e yönelik eleştirisini “Siyonist katil Herzog'u Bakü'de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Bu da size yeter!” sözleriyle sürdürdü.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine değinen Erbakan, “Zira biz, Azerbaycan ile olan gardaşlık hukukunu sizden değil; rahmetli Elçibey'den, Resulzade'den, Tağıyev'den öğrendik” dedi.

Erbakan, paylaşımını Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine, “iki devlet, tek millet” anlayışına ve dilde, fikirde, işte birliğe vurgu yaparak tamamladı.

31 TÜRK VATANDAŞINA GİRİŞ YASAĞI

Azerbaycan yönetimi, 21 Ekim’de yayımladığı 406/26 sayılı açıklamayla 31 Türk vatandaşını “istenmeyen kişi” ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı.

Bakü yönetimi, kararın gerekçesi olarak bu kişilerin sosyal medya ve internet platformlarında Azerbaycan’ın egemenliğini, millî güvenliğini ve anayasal düzenini hedef aldığını öne sürdüğü açıklamalarını gösterdi.

Giriş yasağı getirilenler arasında Erbakan’ın yanı sıra milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da yer aldı.