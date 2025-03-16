Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından önceki gün Beştepe’de 8.Ulusalarası İyilik Ödülleri töreni düzelendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 8. yılını dolduran Ali Erbaş, programa katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Celi Sülüs hat sanatıyla yazılmış bir tablo hediye etti. Tabloda Fetih Suresi’nin 10. ayeti yazıyor. Bu surenin meali aynen şöyle: “Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.”

NEDEN O AYETİ SEÇTİ?

2017 yılında başkanlığa atanan ve 2021 yılında ikince kez bu göreve seçilen Erbaş’ın hediye ettiği tabloda ‘biat’ yer alan ayeti seçmesi tartışmalara neden oldu. Kur’an-ı Kerim’de yaygın olarak bilindiği haliyle 6666 ayet var. (Bu sayı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre 6236 ayet) Sosyal medyada, Erbaş eleştiri konusu oldu. Ankara kulislerinde süresinin dolacağı eylül ayından önce görevden alınabileceği konuşulan Erbaş’ın, ‘çok özel hediyeyi’ bu ihtimali ortadan kaldırmak için seçtiği öne sürüldü.

işte Diyanet’in tefsiri: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tefsirinde, “Birçok âyette resulüne itaat edenin Allah’a itaat etmiş olacağı ifade buyurulmuştur. 10. âyette de Allah’ın elçisi olan peygambere itaat gibi ona biat da dolaylı olarak Allah’a verilmiş bir bağlılık ve itaat sözü olarak değerlendirilmektedir” ifadelerine yer veriliyor.

MESAJ ÇARPITILIYOR

Bu iddia, sosyal medyada gündem olunca Diyanet, açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Kur’an’la hemhal olmayan ve ayetlerin anlamını bilmeyenler, bu ilahi mesajı çarpıtmaya çalışmış olmalı. Ancak bu ayeti bağlamından kopararak yorumlayan hiçbir ilim adamı bugüne kadar çıkmamıştır. Eğer eleştiri ayetin anlamına yönelikse, bu, cehaletin korkunç bir tezahürüdür. Bu kadar açık bir mesaj taşıyan ayetin, anlamsız tartışmalara malzeme edilmesi, ülkemizin düşünsel geleceği açısından endişe vericidir.”