Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müşavir olarak atanan ve hiç işe gitmeden emekli olan Ali Erbaş’ın kayınbiraderi Enver Başar’ın lise mezunu olduğu ortaya çıktı.

Erbaş, başkanlığa başladığı yıllarda eşi Seher Erbaş’ın kardeşi Enver Başar’ı Başkanlık Müşaviri olarak atadı. Başar’ın ataması gizli tutuldu. Asıl mesleği ışık operatörlüğü olan ve tiyatro sahneleri için aydınlatma yapan Başar yıllarca kuruma uğramadı ve hiç yapmadığı ‘Diyanet Müşavirliği’ görevinden emekliye ayrıldı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen konuyu TBMM gündemine getirerek, “Diyanet’te başkan Ali Erbaş’ın kaç akrabası daha var?” diye sordu. Kayınbirader tartışması sürerken Enver Başar’ın lise mezunu olduğu açığa çıktı. Kayınbirader il müftüsü düzeyindeki başkan müşavirliği kadrosundan emekli edildi. Kayinbiraderin atanması Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan dört adet istisnai müşavir kadrosundan yapıldı.