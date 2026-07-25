Ali Erbaş, diyanet tarihinin en tartışmalı Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yaptı. Aslen Ordu doğumlu olan Ali Erbaş’ın uzun süre yaşadığı Sakarya’da beş imamın diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Sakarya Müftülüğü de sayının daha fazla olabileceği endişesi taşıyor. Başkanlık kaynakları “Yurt dışı mezunlar ve cemaat kurslarında okuyanların diplomaları incelenmeli” dedi. Sakarya Valiliği de soruşturma başlattı.

MİRAS KAVGASINDA ÇIKTI

Olay Akyazı ilçesinde dayı ile yeğen arasında yaşanan miras kavgası ile ortaya çıktı. Yeğen imam olan dayısını ihbar etti ve diplomasının sahte olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Diyanet tarafından başlatılan müfettiş incelemesinde, dayının yanı sıra 4 imamın daha diploması ve belgeleri sahte çıktı, 5 imam da açığa alındı. Müftülük kaynakları “Halk müftüleri arayarak sahte imamın arkasında kıldıkları namazların kabul olup olmadığını soruyor’’ dediler.

YÜZLERCE DAHA OLABİLİR

Bir süre sonra emekli olması beklenen İl Müftüsü Mehmet Aşık bu konuda sessiz kaldı. Diyanet kaynakları endişeyi dile getirdi: “2012’de Diyanet’e alınan 9 bin görevli içinde sahte evrak veren bir çok isim olduğu konuşuluyor. FETÖ o zaman çok aktifti. 2012 yılında göreve başlayanların diplomaları mutlaka incelenmeli.”