Vatandaş ay sonunu zor getirip hayatta kalma mücadelesi verirken, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş’ın halasının oğlu ve kuzeni Vaiz Neşet Bodur ‘’Kanaat öğüdü’’ verdi. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde vaazında Bodur, evleneceklere ve artan isteklere değindi ve şunları söyledi:

‘SEBAT EDİN’

“Evlendirelim ama ne yapacaklar, evi yok, arabası yok, işi yok deniliyor. Allah onları lütfuyla zenginleştirir, her şeyi hakkıyla bilendir. Bizim de neye ihtiyacımız olduğunu Rabbimiz bizden iyi biliyor. Onun için sebat edip, kanaat edip onların evlenmesini sağlamak bizim görevimiz. Evet, neticede iş de bulalım, evini de alsın vesaire. ”

Bodur, “Ailede sade bir hayat olmalı, en doğrusu olanla yetinmek, kanaatkar olmak. İçinde bulunduğumuz devrin en büyük hastalıklarından biri kanaatsizlik, israf ve lüks” dedi.

Bodur, ilçe müftüsüyken Diyanet’te Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı’na getirildi, daha sonra Kazakistan’a Din Hizmetleri Müşaviri olarak atandı. Bodur atandığı görevlerin akrabalık ilişkisi ile ilgisi olmadığını savunmuş ve ‘’Liyakatle görev aldım” demişti. Bodur, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Başkanlık vaizi olarak görev yapıyor.