Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbelerinde lüks, şatafat ve israftan kaçınılmasını, kamu malına sahip çıkılmasını istiyor ama tam tersini yapıyor. SÖZCÜ, Diyanetin “Şatafat ve israf” belgesine ulaştı. Erbaş çiftinin hac görevi için Ankara’dan Mekke’ye ütücü götürdüğü ortaya çıktı. Ütücü personel hac döneminde Erbaş ve eşinin kıyafetlerini ütüledi. Üst düzey görevlilerin ve Erbaş’ın yakın ekibinin kıyafetleri de, Türkiye’den götürülen Diyanet personeli tarafından ütülendi.

SÖZCÜ hacda ütücü olarak görevlendirilen personelin Arafat’ta Erbaş’lara hizmet verdiğine ilişkin resmi belgeye de ulaştı. Belgede Arafat’ta Ali Erbaş ve Seher Erbaş’ın çadırlarında çok sayıda hizmetli ve ütücü görevlendirildiği görülüyor.

BELGEYE SÖZCÜ ULAŞTI

SÖZCÜ’nün ulaştığı belgede hacca götürülen çamaşırcı ve ütücü personel isim isim yer aldı.

4 BİN KİŞİLİK EKİP GİTTİ

Diyanet aracılığı ile bu yıl hacca 84 bin 942 hacı adayı gitti ve hacı oldu. Bunun yanı sıra Mekke ve Medine’de hem Diyanet personeli hem de Türk hacılara hizmet vermek üzere Türkiye’den 4 bin 91 kişilik Diyanet ekibi de hacca gitti. Bu ekibin arasında “Aşçı, diyetisyen, yemek servisi personeli” de var.

SÖZCÜ’nün ulaştığı bir Diyanet yetkilisi “Geçtiğimiz cuma 90 bin camide çok önemli hutbe okundu ve hepimiz dinledik. Ama hacda yaşananları görünce sözün bittiği yerde olduğunu anlıyoruz. Milletin emanetini koruması gerekenler suiistimal ediyor. Gözleri görmez, kulakları işitmez, dilleri konuşmaz oldu” diyerek tepki gösterdi.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkı dedi, hutbesiyle de ters düştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş’ın kıyafetlerinin Türkiye’den götürülen personel tarafından ütülenmesi son hutbeyi hatırlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Haziran 2025’te yayınladığı hutbede “Kamu malı; topyekûn bir milletin ortak menfaat alanıdır. Hiç kimse bu mallar üzerinde şahsi ve keyfi bir tasarrufta bulunamaz. Kamu malı; sadece hayatta olanların değil, henüz doğmamış çocukların, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkıdır. Kamu imkânlarını amacı dışında kullanmak hem vebal hem de günahtır” demişti.