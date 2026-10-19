Kayseri’nin simgesi olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’nda zirve tırmanışı yapan dağcılık camiasını yasa boğan acı bir kaza meydana geldi.

300 METRE AŞAĞI YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre, dağcılık antrenörü ve rehber Hasan Ali Şahin, beraberindeki Hollanda uyruklu Wessel Westerhof ile birlikte zirve tırmanışı yapmak üzere Erciyes Dağı'na tırmanmaya başladı. Sabah saatlerinde Şeytan Deresi mevkisine geldiklerinde dengesini kaybeden Hasan Ali Şahin, kayalıklardan yaklaşık 300 metre aşağı yuvarlandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Şahin'in gözlerinin önünde uçuruma yuvarlandığını gören dağcı arkadaşı durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde antrenör Hasan Ali Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin zorlu arazi şartlarında cenazeyi dağdan indirme ve olayla ilgili başlattığı inceleme çalışmaları sürüyor.