Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 4 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. Bu domateslerin 2 bin dekarlık bölümü ise kurutularak ihraç ediliyor. İlçede yetişen domatesler, dolgunluğu ve aroması ile özellikle Avrupa'daki pizza üreticileri tarafından ilgi görüyor. İlçede bulunan yaklaşık 400 dönümlük tarlalardaki sergi alanlarına serilmeye başlanan yaklaşık 1500 ton domates, güneş altında doğal yöntemlerle 10-15 gün arasında kurutulduktan sonra başta pizzasıyla dünyaca ünlü İtalya olmak üzere ABD, Brezilya, Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere'ye ihraç ediliyor.

Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel (50), "Özellikle ilçemizde kuru domates üretimi yıl geçtikçe artıyor. Bundan 3 yıl önce ilçemizde başlayan domates ekimi 80 dekar sergiyle başlamıştı ve birkaç çiftçi tarafından yapılıyordu.

Daha sonra ilçemizin bulunduğu konum, ovamızın yapısı ve Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece ve gündüz sıcaklık farkının bulunması ve güneş ışığını fazla alması domateslerimizdeki kaliteyi ve lezzeti artırıyor. Özellikle İtalya'da pizzalarda bizim ilçemizden giden domateslerin kullanıldığını biliyoruz. Avrupa ülkelerinin tercih etmesinin nedenleri arasında el ile kesilmesi, kendi öz suyu ile kurutulması ve gün ışığında kurutulduğu için lezzet ve aromasının güzel olması geliyor" dedi.

‘AROMASI ÇOK GÜZEL’

Çiftçilerin sözleşmeli üretim yapmasının da üretime ilgiyi artırdığını belirten Demirel, "Çiftçimiz sözleşmeli üretim yaptığı için ürünü kaç liraya alacağını ve satacağını önceden bildiğinden domates ekimi yapmak istiyor. Normalde ilçemizde 4 bin dekarın üzerinde domates ekimi var. Bunun yaklaşık 2 bin dekarı kuru domates için ekiliyor. Domateslerimiz gün ışığında kızarıyor ve kurutuluyor. Bu nedenle lezzeti ve aroması çok daha güzel oluyor. Hasat başladığında hemen hemen her arazide 45-50 kişilik işçi grupları çalışıyor. Domatesler toplanarak kasalarla sergilere getiriliyor. Burada işçiler tarafından el ile kesiliyor ve daha sonra gideceği ülkenin talebine göre tuzlanarak veya kükürtlenerek kurutuluyor" diye konuştu.

‘KENDİ ÖZ SUYU İLE KURUTULDUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR’

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'de üretilen kuru domateslerin 91 ülkeye gönderildiğini belirten Demirel, “Yeşilhisar'ın da bu ihracatta yer almasından gurur duyuyoruz. Ülkemiz genelinde 91 ülkeye ihraç edilen domatesler bizim ilçemizden de başta Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya olmak üzere Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelere kuru domates gönderiliyor. Özellikle İtalya'da pizzalarda bizim ilçemizden giden domateslerin kullanıldığını biliyoruz. Avrupa ülkelerinin tercih etmesinin nedenleri arasında el ile kesilmesi, kendi öz suyu ile kurutulması ve gün ışığında kurutulduğu için lezzet ve aromasının güzel olması geliyor” ifadelerini kullandı.

FABRİKALARDA SINIFLANDIRILIYOR

Sergilerde kurutulan domateslerin daha sonra toplanarak işleme tesislerine gönderildiğini anlatan Demirel, "Kurutulan domatesler toplandıktan sonra büyük fabrikalara gidiyor. Fabrikalarda renk ve kalite bakımından makinelerden geçirilerek sınıflandırılıyor. Örneğin Amerika kükürtlü olanı, Avrupa Birliği ülkeleri ise tuzlu olanı tercih ediyor. Ürünler taleplere göre sınıflandırıldıktan sonra paketlenerek yurt dışına ihraç ediliyor. 91 ülkeye ihraç edilen kuru domates, ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlıyor ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor” dedi.