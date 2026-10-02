Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde geçen yıl don nedeniyle büyük kayıp yaşayan elma üreticileri, bu yıl yüksek rekoltenin sevincini yaşıyor. Erciyes Dağı’ndan esen rüzgarın etkisiyle kendine özgü aroma kazanan Yeşilhisar elmaları, iç piyasadaki satışın yanı sıra Hindistan, Mısır, Katar ve Dubai’ye de gönderiliyor.

İlçede elma yetiştiriciliği yapan 56 yaşındaki Ünal Habanoğlu, yaklaşık 8 yıl önce hobi amacıyla başladığı üretimi zamanla profesyonel hale getirdi. İçmece mevkisinde üretime başlayan Habanoğlu, bugün 130 dönümlük arazide yaklaşık 25 bin bodur elma ağacı yetiştiriyor.

BU YIL BAHÇELERDE REKOLTE YÜKSELDİ

Yeşilhisar’da bu yıl elma hasadının verimli geçtiğini belirten Habanoğlu, bölgedeki üretim kapasitesine ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu yıl elma hasadına başladık. Yeşilhisar bölgesinde yaklaşık 32 bin dönüm elma bahçesi var. Yaklaşık rekolte bu sene, Yeşilhisar bölgesinde 120 bin ton elma üretimi bekleniliyor. Ürettiğimiz elmaları ihracat ve iç piyasaya veriyoruz. Hindistan, Mısır, Katar, Dubai gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. 2025 yılında genel olarak Türkiye'de don yaşanmıştı, bizim bölgemizde de elma üretimi yüzde 90 azalmıştı. Bu sene yüzde 100 hasadımız var. Bahçelerimizin verimi bu sene için çok güzelç"

Geçen yıl yaşanan don nedeniyle üretimin ciddi oranda gerilediğini belirten Habanoğlu, bu sezon bahçelerde yeniden yüksek verim elde edildiğini ifade etti.

HASAT İHRACATLA SONA ERİYOR

Hasat çalışmalarının sabah saatlerinde başladığını aktaran Habanoğlu, ürünlerin toplandıktan sonra aynı gün içerisinde sevkiyata hazırlandığını söyledi. Habanoğlu, "Yeşilhisar'da Şanlıurfa'dan gelmiş tarım işçileri var. Sabah 8'de başlıyoruz, akşam 5'e kadar hasat edip ve akşam 5'te topladığımız ürünleri tüccarın TIR'larıyla naklediyoruz. Soğuk hava deposuna, orada da işlenerek yurt dışına ihracata gönderiliyor. Erciyes Dağı'nın esintisiyle elmamızın lezzeti ve aroması çok farklı" dedi.

Bahçelerde toplanan elmalar, tüccarlara ait TIR’larla soğuk hava depolarına taşınıyor. Burada işlenen ürünler, iç piyasaya sunulurken bir bölümü de ihracat için hazırlanıyor.

90 DÖNÜMDEN 300 TON ÜRÜN BEKLENİYOR

Habanoğlu, farklı bahçelerde kırmızı ve yeşil elma üretimi yaptığını belirterek "Kırmızı ve yeşil elma üretiyorum. Bizim burada yaklaşık şu anda bu bahçede 90 dönüm, bir de 40 dönüm diğer bahçemizde var. Burada yaklaşık 300 ton rekolte bekliyoruz, diğer bahçemizde de 100 ton kırmızı rekolte bekliyoruz elma olarak. Elma üretimi meşakkatli ve zor bir tarım alanı. Bölgemizdeki insanlara ve çiftçilere arkadaşlarımıza üretelim ve ülkemizin ekonomisine katkı olsun diye öncülük yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.