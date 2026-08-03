İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşikçioğlu hakkında soruşturma yürütüldüğü ve tutuklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, ilgili maddeler uyarınca, Beşikçioğlu'nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sabaha karşı tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Konya Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

Beşikçioğlu'nun nakil aracına bindiği anlardaki bitkin ve halsiz görüntüsü dikkat çekmişti.