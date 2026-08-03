İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşikçioğlu hakkında soruşturma yürütüldüğü ve tutuklandığı anımsatıldı.
Açıklamada, ilgili maddeler uyarınca, Beşikçioğlu'nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Sabaha karşı tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Konya Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.
Beşikçioğlu'nun nakil aracına bindiği anlardaki bitkin ve halsiz görüntüsü dikkat çekmişti.
SORUŞTURMA
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'ne çeşitli iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.
Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilenlerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; birinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtilmişti.
Ankara Batı Adliyesindeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklanırken, dört kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.