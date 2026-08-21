Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Temmuz sabahı gözaltına alınan ve devam eden süreçte tutuklanarak cezaevine gönderilen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, cezaevinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.





"PİŞMANIM, SİYASETİ BIRAKACAĞIM"



'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak', 'Zimmet', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklu bulunan Beşikçioğlu, kendisini tutukluluğa götüren süreçte herhangi bir suç işlemediğini söyleyerek, yaşananlardan belediyedeki bazı çalışanları sorumlu tuttu.



Hilal Köylü'nün haberine göre, Beşikçioğlu, cezaevindeki görüşmede Kılıçdaroğlu'na "Siyasete girdiğim için pişmanım. Özgürlüğüme kavuşursam aktif siyaseti bırakacağım" dedi.





"İKRAM EDİYORLAR, KIRAMIYORUM"



Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından kendisinden alınan saç, kan ve idrar örnekleri analiz edilen Beşikçioğlu'nun esrar testi de pozitif çıkmıştı.



Beşikçioğlu, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına ilişkin yaptığı savunmada ise "Ortamlarda ikram ediyorlar, kıramıyorum" dedi.