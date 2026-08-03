5 Ocak 1970'te Ankara'da doğan Erdal Beşikcioğlu, ortaöğrenimini İzmir Özel Türk Koleji ile İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nde tamamladı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren Beşikcioğlu, eğitimi sırasında İngiliz tiyatro yönetmeni William Gaskill'in yaratıcı drama atölyelerine katıldı.

1993 yılında konservatuvardan mezun olduktan sonra aynı yıl Devlet Tiyatroları kadrosunda oyuncu olarak göreve başlayan Beşikcioğlu, 1995-1996 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekilliği yaptı. Uzun yıllar sahnede ve ekranda başarılı performanslara imza atan sanatçı, 2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

Tiyatro kariyerinin yanı sıra televizyon projeleriyle de geniş kitlelere ulaşan Beşikcioğlu, özellikle "Behzat Ç." dizisindeki performansıyla Türkiye'nin en tanınan oyuncuları arasında yer aldı.

Siyasete adım attı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beşikcioğlu'nu Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye başkan adayı gösterdi. Yaklaşık 20 yıldır ilçeyi yöneten MHP'li Enver Demirel'e karşı yarışan Beşikcioğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi açık farkla kazandı.

202 bin 853 oy alarak yüzde 56,58 oy oranına ulaşan Beşikcioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı seçildi. MHP adayı Enver Demirel ise 116 bin 954 oyla yüzde 32,62'de kaldı.

Elvin Beşikçioğlu kimdir?

1972 yılında Çankırı'da doğan Elvin Beşikçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak sanat hayatına adım attı.

Meslek yaşamına Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Beşikçioğlu, burada 2 yıl görev yaptı. Evliliğinin ardından eşinin görev yaptığı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atanan sanatçı, yaklaşık dört yıl boyunca çalışmalarını burada sürdürdü.

2000 yılında vizyona giren "Fasulye" filmiyle daha geniş kitleler tarafından tanınan Beşikçioğlu, kariyerini ağırlıklı olarak tiyatro sahnesinde sürdürdü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda "Suçlu Yürekler" ile "İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar" gibi birçok oyunda rol alan sanatçı, televizyon izleyicisinin karşısına ise "Behzat Ç." dizisinde Ceyda karakteriyle çıktı.

2014-2015 tiyatro sezonunda Ankara Tatbikat Sahne'nin sahnelediği "Mezarsız Ölüler" oyununda da rol alan Beşikçioğlu, tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile evli. Çiftin 2001 doğumlu Derin ve 2012 doğumlu Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.

Derin Beşikçioğlu da tiyatro mezunu

2001 doğumlu Derin Beşikçioğlu, Strasbourg Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerini sürdüren Beşikçioğlu, sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun kızıdır.