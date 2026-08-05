Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan Belediye Başkanı Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun 'kokain' testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 'PİŞMANIM BİR DAHA KULLANMAYACAĞIM' Aynı soruşturma kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi de pozitif çıkmıştı. Beşikçioğlu'nun 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde, "Esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" dediği belirtilmişti.

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