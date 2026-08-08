Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 40 kişi, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” iddiaları yer aldı.

Tutuklamanın ardından Beşikçioğlu’nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Derin Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Derin Beşikçioğlu, babasıyla bebeklik fotoğraflarını paylaşarak, “Biz yine seninle sahnelerde buluşacağız” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Derin'in babası Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili yazdığı mesajın tamamı şöyle:

"Erdal Bey babam! Sette babama hep böyle seslenirdim. Aramızda küçük bir espriydi. Öyle bir adam ki benim babam… Bence dünyanın en iyi babası. Aramızda hiç gizli saklımız olmadı. Müthiş bir derttaş, akıl hocası ve en büyük dayanağımdır kendisi. Çok da komik bir adamdır. Ruhunun bir tarafı hep çocuktur ve bunu görebilen insanlar gerçekten çok şanslıdır. Belki Behzat’tan dolayı onu sert biri olarak düşünüyor olabilirsiniz ama aslında hep tam tersiydi. Adalete olan bakış açısı dışında. Küçüklüğümden beri tek oyun arkadaşım babam. Hâlâ da öyle. Gerek tiyatroda gerek sette… Artık profesyonel oyun arkadaşlığına terfi ettik. Biz yine seninle sahnelerde buluşacağız. Daha anlatacak çok hikâyemiz, paylaşacak çok duygumuz var. Seni seviyorum Erdal Bey babam ve tek oyun arkadaşım."