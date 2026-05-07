ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
ERDEK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/52 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Atatürk Mahallesi, 805 Ada, 3 Parsel
Yüzölçümü : 643,94 m2
Kıymeti : 7.727.280,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 10:03
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Atatürk Mahalle/Köy, 799 Ada, 3 Parsel
Yüzölçümü : 322,46 m2
Kıymeti : 2.579.680,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 11:03
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Atatürk Mahalle/Köy, 127 Ada, 37 Parsel
Yüzölçümü : 1.462,80 m2
Kıymeti : 5.851.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 12:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 12:03
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Ocaklar Mahallesi, 532 Parsel
Yüzölçümü : 14.775,00 m2
Kıymeti : 11.820.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 13:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:36
27/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02461708