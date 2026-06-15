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ERDEMLİ 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ERDEMLİ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/498 Esas

Davacı Meryem Neşter tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu ilanen tebliğ edilmiş olmakladuruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın atılı bulunduğu 17/09/2026 günü saat 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 140/5,318,240/2,94/2,145 ve HUMK.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma tutanağıduruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02486868