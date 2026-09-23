ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ERDEMLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili Erdemli ilçesi Koyuncu Mah. Sazbaşı Mevkii, 82 ada 37 parsel sayılı 1.118,00 m2 yüzölçümlü arsalı kargir ev nitelikli taşınmazdır.Tapu kaydı üzerinde 16.11.2023 tarih ve 53447 yevmiye numaralı işlem ile Parsel Mersin Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 S.K kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.beyanı mevcuttur. İmar planı örneğine göre; Koyuncu Mahallesi, 82 Ada, 37 Parsel numaralı taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve İmar Yolu olarak ayrılmıştır bilgisi yer almaktadır. Taşınmazın konumlu bulunduğu bölge belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, taşınmaza ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma vasıtaları ile sağlanabilmektedir. İlçe merkezinde yer alan Erdemli Hükümet Konağının 2,90km batısında kuzeyde Hafızlar Sokağa cepheli olarak konumlanmıştır. Etrafında tek katı veya iki katlı müstakil evler, bahçeler, seralar bulunmaktadır. Yakın çevresinde Koyuncu Hafızlar Cami bulunmakta olup, kıymet takdirine konu taşınmazın 45 metre kuzeydoğusunda konumlanmış vaziyettedir. Taşınmaz şekil olarak dikdörtgene yakın formda olup, düz bir zemin yapısına sahiptir. Kuzeyi yol cepheli olan taşınmazın güneyi, doğusu ve batısı ise komşu parseller ile çevrelenmiş vaziyettedir. Arsa zemini üzerinde değişik cins ve yaşlarda meyve ağaçları ile bir adet mesken yapısı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde; tek katlı, kısmen taş ve kısmen bims blok duvarlı bina mevcuttur. Binanın üzeri betonarme döşeme ile kapatılmıştır. Bina dış cephesi kısmen sıvalı ve boyalıdır. Bina teras çatısına doğusundaki betonarme merdiven ile çıkılmaktadır. Teras çatı kaplamasız düz betondur. Binanın, taş duvar kısmı mesken olup keşif tarihinde boş, bakımsız ve kapalıdır. Mesken dış kapısı camlı demir doğrama olup, iç kapılar ve pencereler ahşap doğramadır. Pencerelerde demir korkuluk mevcuttur. Tavan ve duvarlar kısmen sıvalı ve boyalı olmakla beraber rutubete bağlı sıva ve boya dökülmeleri mevcuttur. Mahallerde döşeme zemini kaplamasız düz betondur. Taş binanın doğu tarafında bims blok duvarlı, üzeri betonarme döşeme ile örtülü eklenti mevcuttur. Eklenti kısmında duvarlar örülmüş, sıva ve diğer imalatlara başlanmamış olup, natamam vaziyettedir. Önünde çelik profillerden müteşekkil galvanizli sac örtülü sundurma mevcuttur. Bina toplam alanı brüt 230,80m2 olup, net alanı ise 196,18m2 olarak hesaplanmıştır. Yapı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı?nın belirlemiş olduğu yapı sınıf ve gruplarından II. Sınıf C Grubu yapılar içinde yer almakta olup, yapıda yıpranma %60 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Erdemli İlçesi Koyuncu Mah. Sazbaşı Mevkii, 82 Ada 37 Parsel Sayılı 1.118,00 M2 Yüzölçümlü Arsalı Kargir Ev Nitelikli Taşınmazdır.

Yüzölçümü : 1.118,00 m2

Arsa Payı : Yok

İmar Durumu: Erdemli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih E-102341 sayılı yazısına göre; Koyuncu Mahallesi 82 Ada 37 Parsel numaralı taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve İmar Yolu olarak ayrılmıştır.

Kıymeti : 5.513.527,10 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:32

16/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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