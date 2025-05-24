ERDEMLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERDEMLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/99, 2025/100, 2025/101, 2025/102, 2025/103, 2025/104, 2025/105, 2025/106, 2025/107, 2025/108, 2025/109, 2025/110, 2025/111, 2025/112Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen Erdemli Çeşmeli - Kızkalesi-Silifke- Taşucu arası kamulaştırma koridoru içerisinde bulunan Mersin İli, Erdemli İlçesi,Kocahasanlı Mahallesinde kain 2030 Parsel,Kocahasanlı Mahallesinde kain 2211Parsel, Kocahasanlı Mahallesinde kain 819Parsel, KocahasanlıMahallesinde kain 1428Parsel, Kocahasanlı Mahallesinde kain 2213 Parsel, Kocahasanlı Mahallesinde kain 1716Parsel, Kocahasanlı Mahallesinde kain 1758 Parsel, Kocahasanlı Mahallesinde kain 1392Parsel, Kocahasanlı Mahallesinde kain 1427Parsel, Kocahasanlı Mahallesinde kain 733Parsel, Kocahasanlı Mahallesinde kain 2210 Parsel, Kocahasanlı Mahallesinde kain 1443Parsel, Kocahasanlı Mahallesinde kain 1437Parsel,KocahasanlıMahallesinde kain 1438Parsel sayılı, maliki/malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Erdemli Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/05/2025

-2025/99 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLI MAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 2030

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 760,00 m² - Kamulaştırılacak Alan - 760,00 m²

MALİKİNİN ADI VE SOYADI : ALİ KOÇ()

-2025/100 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLIMAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 2211

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.833,80 m²- Kamulaştırılacak Alan - 3.794,04 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEYNEP YAZĞAN (33478729104),

-2025/101 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLI MAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 819

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.230,00m²- Kamulaştırılacak Alan - 1.230,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ KOÇ (32833750630)

-2025/102 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLIMAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 1428

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.290,00 m²- Kamulaştırılacak Alan -3.290,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE UĞUZ(38557559894) ,

-2025/103 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLIMAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 2213

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.688,75 m²- Kamulaştırılacak Alan -1.688,75 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEVLÜT ÖZTAŞ (20591158416)

-2025/104 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLI MAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 1716

VASFI : HAM TOPRAK

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.020,00 m²- Kamulaştırılacak Alan -3.020,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİL BALCI (35890648766),

-2025/105 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLI MAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 1758

VASFI : HAM TOPRAK

YÜZÖLÇÜMÜ : 11.726,36 m²- Kamulaştırılacak Alan - 11.726,36 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİL BALCI (35890648766),

-2025/106 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLI MAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 1392

VASFI : KARGİR EV VE ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.860,00 m²- Kamulaştırılacak Alan -318,64 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : NEDRET KOCA (34552693366),

-2025/107 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLI MAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 1427

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.640,89 m²- Kamulaştırılacak Alan - 1.640,89 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ZELİHA KURT (39301535010)

-2025/108 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLIMAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 733

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.568,00 m²- Kamulaştırılacak Alan - 782,49 m²

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : FATMA CIRIK (44521361196), MEVLÜT ÖZTAŞ (20591158416), OSMAN BALCI (35722654330)

-2025/109 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLI MAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 2210

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.379,08 m²- Kamulaştırılacak Alan - 2.280,68 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE AYHAN(38737553810)

-2025/110 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLI MAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 1443

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.080,00 m²- Kamulaştırılacak Alan - 5.080,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSA KURT (33061743074), ZAHİDE COŞAR (14771352572)

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BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLI MAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 1437

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.720,00 m²- Kamulaştırılacak Alan - 1.720,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİL BALCI (35890648766)

-2025/112 ESAS-

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KOCAHASANLI MAHALLESİ

ADA NO :

PARSEL NO : 1438

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.460,00 m²- Kamulaştırılacak Alan - 3.460,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİL BALCI (35890648766)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

YÖNELTİLECEĞİ İDARE : KARAYOLLARI GENELMÜDÜRLÜĞÜ

BEDELİN YATIRILACAĞI BANKA : T.C. Vakıfbank Erdemli Şubesi

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