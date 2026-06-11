İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

Timur, kararın ardından akşam saatlerinde Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nden tahliye edildi. Cezaevi çıkışında Timur’u yakınlarının karşıladı.

ERDEN TİMUR İÇİN 'HOŞ GELDİN' ORGANİZASYONU

Öte yandan Erden Timur için bir ‘hoş geldin’ organizasyonu düzenleneceği açıklandı. Erden Timur’a geçmiş olsun ve hoş geldin ziyaretinde bulunmak isteyen Galatasaray taraftarları için cumartesi günü bir organizasyon düzenleneceği öğrenildi. Organizasyonun gerçekleştirileceği yer ve saat bilgisi daha sonra belli olacak.