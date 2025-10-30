YIL 2023… O dönem Galatasaray’da Sportif AŞ Başkanvekili olan Erden Timur, “Hepimiz incelenelim” çıkışıyla gündem olmuştu. “Temiz eller” operasyonu isteyen Timur’un söyleminden iki yıl sonra “Bahisgate” patladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Aktif 571 hakemin 371’inin bahis hesabı var. 152’si aktif olarak bahis oynuyor” sözleriyle ortaya çıkan skandalda Süper Lig hakemi Zorbay Küçük’ün de yer aldığı 152 hakem tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Türk futbolunu sarsan bu gelişme sonrası haklılığı ortaya çıkan Erden Timur süreci SÖZCÜ’ye değerlendirdi:

'HERKES DESTEK VERMELİ'

“Öncelikle inşallah soruşturma derinleştirildikten sonra federasyon bu açıklamaları yapmıştır. Çünkü derinleştirmeden bu açıklamaları paylaştılarsa doğru bir adım atmış olmazlar. Bu başlangıçtan ötürü TFF’yi tebrik etmek lazım. Kararlılık şart. Herkesin destek vermesi gerekir. Derinleştirilmesi şart. Eski yöneticilere de, herkese de…

'SONUNA KADAR GİDİLİR'

“Bu sadece son birkaç senenin konusu değil. Nereye kadar eskiye gidilebilir bilmiyorum. Ama eşitlik ilkesi uyarınca ne kadar fazla kişi dahil edilirse, dışarıda bırakılmayan insan sayısı ne kadar artarsa, o kadar adil olunacağına inanıyorum. Kamuoyu desteği olursa sonuna kadar gidilir diye düşünüyorum.”

GEÇ KALINDI AMA...

Bahis skandalının üzerine toplum olarak gidilmesi gerektiğini savunan deneyimli yönetici, “O dönem ‘Herkesin birinci derece akrabaları, üst soy hısmı, alt soy hısmı da dahil; banka hesapları, telefonları, HTS kayıtları, sosyal medya hesapları incelensin’ demiştik. O dönem bizden başlanması için çağrıda bulundum. Geç oldu ama olması çok değerli” ifadelerini kullandı.

6. BÜYÜK OLABİLİRDİK

Göreve gelir gelmez TFF’nin yolunu tuttuklarını hatırlatan G.Saray’ın eski yöneticisi Erden Timur, şu ifadeleri kullandı: “Biz seçildikten sonra bir sunumla Futbol Federasyonu’na gittik. Ve ben bir sunum yaptım. ‘Bugün sloganlaştırdığımız beş büyük lig var. Türkiye de altıncı büyük lig olabilir. Tüm odağımızı Türk futbolunu yetiştirmeye, kalkındırmaya adayalım’ dedik. Vizyonumuz buydu. Bu vizyonda herkes birlikte hareket etseydi başka noktalara gelmiştik.”

G.SARAY’DA BAŞARDIK

“Gerçekleri olduğu gibi kabul etmezsek bu mümkün değil. Dünyada bunun birçok örneği var. Milan’ın 80’lerin başında küme düşürülmesi var, Juventus’un 2006’da yaşadığı var. Radikal adımlar atıldı. İngiltere’de de holiganizm büyük bir problemdi. 1985’te Heysel’de 36 kişi ölünce yüzleşmek zorunda kalındı. Bugün Premier Lig ve Serie A’nın geldiği noktayı görüyoruz. Vizyonumuz buydu. Galatasaray için ‘Tekrar Avrupa şampiyonu olacağız’ vizyonunu ortaya koymuştum. Hemen 13.’lükten çıktık, üst üste şampiyonluklar elde ettik.”