Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, dün 10 yıldır yürüttüğü görevden alındı. Gelişmeyi iktidara yakın gazeteci Fuat Uğur duyurdu. Uğur, “Sevgili Oktay Saral'ın görevden alındığını duydum” dedi.

Başka bir gazeteci Talat Atilla ise Saral ile konuştuğunu ve görevden alınıp alınmadığını sorduğunu söyledi. Atilla, Saral'ın kendisine “Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok” dediğini aktardı. Atilla'nın “Azerbaycan ile ilgili açıklamanız yüzünden mi?” sorusuna Saral'ın, “Evet, öyle görünüyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır” yanıtını verdiğini belirtti.

‘KABUL EDİLEMEZ’ DEMİŞTİ

Azerbaycan'da ilkokul, ortaokul ve liseler için; ‘okul üniformasının tekdüzeliğini bozan ve eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmayan ek giyim öğelerinin’ kullanılması yasaklanmıştı. Tesettürlü öğrenciler okullara alınmamıştı.

Saral, 13 Ekim'de “Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!” demişti. Açıklamalar üzerine Bakü'nün, Ankara'dan Saral'ı görevden almasını istediği ortaya atılmıştı.